Boris Johnson ve Macron Ukrayna hakkında görüştü

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:37

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, dün telefonda görüşen ikilinin, gerektiği müddetçe Ukrayna’ya destek vermek ve Ukrayna'nın askeri, insani ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için ortaklar arasında yüksek düzeyde koordinasyon sağlamaktaki kararlılıklarını yinelediği kaydedildi.

Açıklamada, görüşmede Macron ve Johnson'ın "Ukrayna-Rusya savaşının sebebiyet verdiği gıda krizini" ele aldıklarına değinildi.

Macron ve Johnson'ın, Avrupa'nın Ukrayna tahıllarının kara ve nehir yoluyla ihracı için çabalarına desteklerini yinelediklerine yer verilen açıklamada, ikilinin Fransa ve İngiltere arasındaki ikili ilişkinin güçlendirilmesini de ele aldıkları belirtildi.