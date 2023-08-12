Bosna Hersek’te canlı yayında silahlı saldırı: 2’si Türk 3 ölü

Yayınlanma: 12.08.2023 - 09:00

Güncelleme: 12.08.2023 - 09:06

Bosna Hersek’in kuzeydoğusundaki Gradacac kentinde fitness antrenörü Nermin Sulejamnovic adlı bir kişi, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak eski eşi N.H.’ye silahla ateş açtı.

Eski eşini öldürdükten sonra etrafa ateş açmaya devam eden Sulejamnovic, Türk asıllı baba Önder Cengiz ve 23 yaşındaki oğlu Denis Cengiz’in de ölümüne neden oldu. Silahlı saldırgan Sulejamnovic, polisten kaçarken bir polis memurunu, öldürülen çocuğun annesini ve başka bir kişiyi daha yaraladı.

CANLI YAYINDA YAYINLADI!

Eski eşini öldürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabında canlı yayında yayınlayan Sulejamnovic, daha sonra sosyal medyada yayından kaldırılan görüntülerde, “Şimdi, canlı yayında bir cinayetin neye benzediğini göreceksiniz” dedi.

Sulejmanovic’in, tutuklanmamak için intihar ettiği öğrenildi.

'EVDE KALIN' ÇAĞRISI YAPILDI

Polis, bölge halkına güvenlik için açık alandaki aktivitelerini sınırlandırma ve evlerinde kalma çağrısında bulunurken, Sulejmanovic’in daha önce uyuşturucu ticareti ve polise saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.