Ordu'da iş cinayeti: 13'üncü kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti!
Ünye ilçesinde çalıştığı inşaatın 13'üncü katından düşen 60 yaşındaki işçi Hasan Arslan, yaşamını yitirdi. İş cinayetiyle ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde öğle saatlerinde iş cinayeti yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 13 katlı inşaatın son katında çalışan Hasan Arslan (60), dengesini kaybedip düştü. Olayı gören çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri Arslan'ı ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak Hasan Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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