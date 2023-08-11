Ordu'da iş cinayeti: 13'üncü kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti!

Ünye ilçesinde çalıştığı inşaatın 13'üncü katından düşen 60 yaşındaki işçi Hasan Arslan, yaşamını yitirdi. İş cinayetiyle ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 11.08.2023 - 14:19
Ordu'da iş cinayeti: 13'üncü kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti!
Abone Ol google-news

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde öğle saatlerinde iş cinayeti yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 13 katlı inşaatın son katında çalışan Hasan Arslan (60), dengesini kaybedip düştü. Olayı gören çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri Arslan'ı ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak Hasan Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.


Cinayet düştü iş cinayeti Ordu Soruşturma Ünye inşaat

İlgili Haberler

Malatya'da iş cinayeti: Asansörü sökmeye çalışan işçi 4. kattan düştü

Malatya'da iş cinayeti: Asansörü sökmeye çalışan işçi 4. kattan düştü
Şanlıurfa'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
İş güvenliği uzmanı iş cinayetinde hayatını kaybetti

İş güvenliği uzmanı iş cinayetinde hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler