Böylesi görülmedi! Telefon alıp video çekmek için 8 aylık bebeğini sattı
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, bir ailenin cep telefonu satın almak ve sosyal medyada videolar çekmek için 8 aylık bebeklerini sattığı bildirildi. Ailenin 7 yaşındaki çocuklarını da satmaya çalıştığı ortaya çıktı.
Inquirer News'in haberine göre, Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Kuzey 24 Parganas bölgesinde, geçim sıkıntısı çeken bir ailenin, Batı Bengal'in bazı bölgelerini gezmesi ve yeni model bir cep telefonu alması komşularının dikkatini çekti.
ANNE İTİRAF ETTİ
Komşuların sorması üzerine aile, 8 aylık bebeği sattıklarını itiraf etti. Polis, anneyi ile bebeği alan kadını gözaltına aldı.
SOSYAL MEDYADA VİDEO ÇEKMEK İÇİN
Bebeğin babası da daha sonra gözaltına alınırken, ailenin, cep telefonu almak ve sosyal medya videoları çekmek için bebeği sattığı belirtildi.
7 YAŞINDAKİ KIZLARINI DA SATMAYA ÇALIŞMIŞLAR
Öte yandan ailenin, 7 yaşındaki kız çocuğunu da satmaya çalıştığı iddia edildi.
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