Böylesi görülmedi! Telefon alıp video çekmek için 8 aylık bebeğini sattı

Yayınlanma: 27.07.2023 - 19:21

Güncelleme: 27.07.2023 - 19:21

Inquirer News'in haberine göre, Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Kuzey 24 Parganas bölgesinde, geçim sıkıntısı çeken bir ailenin, Batı Bengal'in bazı bölgelerini gezmesi ve yeni model bir cep telefonu alması komşularının dikkatini çekti.



ANNE İTİRAF ETTİ

Komşuların sorması üzerine aile, 8 aylık bebeği sattıklarını itiraf etti. Polis, anneyi ile bebeği alan kadını gözaltına aldı.

SOSYAL MEDYADA VİDEO ÇEKMEK İÇİN

Bebeğin babası da daha sonra gözaltına alınırken, ailenin, cep telefonu almak ve sosyal medya videoları çekmek için bebeği sattığı belirtildi.

7 YAŞINDAKİ KIZLARINI DA SATMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Öte yandan ailenin, 7 yaşındaki kız çocuğunu da satmaya çalıştığı iddia edildi.