Brezilya’da siyasi suikast davası: İki siyasetçiye 76 yıl hapis

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Rio de Janeiro Belediye Meclis Üyesi Marielle Franco’nun 2018’de öldürülmesi emrini verdikleri gerekçesiyle iki siyasetçiyi 76’şar yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar, ülkede büyük yankı uyandıran suikast dosyasında kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

Mahkeme, eski milletvekili Chiquinho Brazão ile Rio de Janeiro Eyalet Meclisi’nin eski üyesi olan kardeşi Domingos Brazão’un, 38 yaşındaki Franco’nun öldürülmesi talimatını verdiğine hükmetti.

Kararda, cinayetin Franco’nun paramiliter gruplara karşı yürüttüğü siyasi mücadeleye misilleme niteliği taşıdığı belirtildi.

Yargıç Alexandre de Moraes, karar sırasında yaptığı açıklamada, Brazão kardeşlerin paramiliter yapılarla yalnızca bağlantılı olmadığını, “bu yapının bir parçası” olduklarını söyledi.

Rio Belediye Meclisi’nde görev yapan Marielle Franco, kentin yoksul mahallelerinde etkili olan paramiliter grupların yasa dışı arazi kullanımına ve kaçak yapılaşma faaliyetlerine karşı çıkıyordu. Mahkeme, cinayetin Rio’daki siyasetçilere “mesaj verme amacıyla” işlendiğini değerlendirdi.

Yaklaşık 40 yıl önce eski polisler tarafından kurulan bu gruplar, başlangıçta uyuşturucu çetelerine karşı “özsavunma güçleri” olarak ortaya çıkmış olsa da zamanla şantaj, gasp ve kamu arazilerinin yasa dışı kullanımına dayanan suç örgütlerine dönüştü.

“IRKÇILIK VE MİZOJİNİ” VURGUSU

Yüksek Mahkeme yargıçları, sanıkların tutumlarında ırkçı ve kadın düşmanı unsurlar bulunduğuna dikkat çekti. Yargıç Moraes, Franco’yu “yoksul bir mahalleden gelen, siyah bir kadın olarak paramiliter çıkarlarına karşı duran bir siyasetçi” sözleriyle tanımladı.

Mahkemenin tek kadın üyesi Yargıç Cármen Lúcia ise duruşmaların kendisi için psikolojik açıdan yıpratıcı olduğunu belirterek, “Brezilya’da daha kaç Marielle’in öldürülmesine izin vereceğiz?” diye sordu.

Favela kökenli sol görüşlü bir siyasetçi olan Marielle Franco, yoksul mahallelerin, kadınların, genç siyahların ve LGBTİ+ bireylerin haklarını savunmasıyla tanınıyordu.

14 Mart 2018’de silahlı saldırganlar Franco’nun aracını kurşun yağmuruna tutmuş; Franco ve şoförü olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Cinayeti gerçekleştiren Ronnie Lessa, 2024 yılında suçu kabul ederek 78 yıl hapis cezasına çarptırılmış, bir diğer sanık ise 59 yıl hapis cezası almıştı.