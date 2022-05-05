Brezilya eski Devlet Başkanı Lula: Savaşta tek bir suçlu yok
Brezilya eski Devlet Başkanı Lula, Zelenski'nin savaştan en az Putin kadar sorumlu olduğunu söyledi.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta başlattığı saldırılara yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Lula da Silva yaptığı açıklamada, "Bazen, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin televizyonda konuşmasını ve Avrupalılar tarafından ayakta alkışlanmasını izliyorum. Ancak Zelenski, Ukrayna-Rusya savaşından en az Putin kadar sorumlu. Çünkü savaşta tek bir suçlu yok" dedi.
Lula da Silva, Rusya Devlet Başkanı Putin’in “Ukrayna’yı işgal etmemesi gerektiğini” belirterek, Rusya-Ukrayna savaşında ABD, NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) de suçlu olduğunu söyledi.
'AB İNSİYATİF ALMALIYDI'
Lula, "Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin nedeni neydi? NATO. O zaman ABD ve Avrupa, ‘Ukrayna NATO’ya katılmayacak’ demeliydi. Bu sorunu çözebilirdi" ifadelerini kullandı.
Lula ayrıca, "Bir diğer konu da Ukrayna’nın AB’ye katılmasıydı. AB de ’Hayır, şu an Ukrayna’nın AB’ye girme zamanı değil, bekleyeceğiz’ diyebilir ve böylece çatışmayı teşvik etmemiş olurdu" dedi.
'ZELENSKİ MÜZAKERE MASASINDA OLMALI'
Lula, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yi eleştirerek, "Zelenskiy, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya parlamentosunda sanki siyasi bir kampanya yürütüyormuş gibi, bir gösterinin parçası gibi görünüyor. Müzakere masasında olmalı" sözlerini kullandı.
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