Brezilya lideri Lula, Amazon'a nefes aldırdı

Yayınlanma: 03.08.2023 - 15:26

Güncelleme: 03.08.2023 - 15:26

Brezilya Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Marina Silva, Birleşik Krallık'ın önde gelen gazetelerinden Guardian'a, Amazon'daki ormansızlaşmanın temmuzda geçen yılın aynı ayına göre en az yüzde 60 oranında azaldığını söyledi.

Silva, küresel ısınmanın özellikle Güney Amerika ülkelerini ciddi şekilde etkilediğine dikkat çekerek, 8-9 Ağustos'ta Brezilya'nın ev sahipliğinde yapılacak Amazon zirvesinden somut sonuçlar elde edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Devlet Başkanlı Luiz Inacio Lula da Silva'nın girişimiyle gerçekleştirilecek toplantıya, yağmur ormanlarına ev sahipliği yapan Kolombiya, Peru, Bolivya, Ekvador, Venezuela, Guyana ve Surinam da katılacak.

Zirvede Amazon İşbirliği Antlaşması Örgütü'nün çalışmalarının geliştirilmesi, ormansızlaşmayla mücadele, yerli halkların korunması ve çevre yatırımları gibi konular ele alınacak.

Lula da dünkü açıklamasında "Dünyanın Amazon'u korumamıza ve geliştirmemize destek olması lazım" dedi.

Çevre Bakanı Silva, Amazon yağmur ormanlarının yüzde 60'ının Brezilya'nın sınırlarında olduğuna işaret edip, Lula'nın haziranda sıfır ormansızlaşma hedefini duyurduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Temelde Lula'nın sıfır ormansızlaşma hedefi sayesinde bu ilerlemeyi kaydettik. Yeni koruma birimleri ve yerliler için yeni alanlar oluşturduk. Artık daha az yağmacı davranan, yerel halka ve ormana daha az zarar veren yeni bir refah modeline doğru ilerlememiz gerekiyor"

Brezilya merkezli arazi analiz firması MapBiomas'ın kurucusu Tasso Azevedo ise temmuz ayı verilerinin son halinin, Brezilya Uzay Ajansı'nın Deter uydu takip sisteminin ölçümlerinden sonra belirleneceğini söyleyerek, ormansızlaşmadaki azalma oranının yüzde 70'i bile görebileceğini belirtti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, orman mühendisi, bunun 2005'ten beri görülen en büyük düşüş olduğunu da söyledi.

Azvedo, söz konusu düşüşün bankaların ağaç kesen arazi sahiplerine kredi vermemekte daha kararlı davranmasıyla, Avrupa Birliği'nin ormansızlaşmayla bağlantılı ürünlerin ithalatını yasaklamasıyla ve kurumların daha verimli çalışmasıyla ilgili olduğunu belirtti.

Resmi rakamlara göre yılın ilk 6 ayında Brezilya Amazonu'ndaki ormansızlaşma, geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplamda yüzde 34 azalmıştı.

Öte yandan Guardian ve Brezilyalı medya kuruluşu Reporter Brasil'in haziranda yayımladığı çalışmada, 2017 - 2022'de Brezilya'daki et endüstrisinin ihtiyaçlarının karşılanması için Amazon'da en az 800 milyon ağacın kesildiği ortaya konmuştu.

Çalışmada, Amazon'daki ormansızlaşmanın özellikle eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yönetimine denk gelen 2019 - 2022 döneminde hat safhaya ulaştığına da dikkat çekilmişti.