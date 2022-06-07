Brezilya’da Amazonlarda bir İngiliz gazeteci ve yerel yetkili kayboldu

Brezilya'da bulunan Amazon Ormanlarında The Guardian'da çalışan bir İngiliz gazetecinin ve yerel işlerden sorumlu bir uzmanın kaybolduğu aktarıldı. Donanmanın da katıldığı arama çalışmaları sürüyor.

AA
07 Haziran 2022 Salı, 11:00
Brezilya’da Amazonlarda bir İngiliz gazeteci ve yerel yetkili kayboldu
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Brezilya’nın Amazon ormanlarında bir İngiliz gazeteci ve yerel işlerden sorumlu bir uzmanın kaybolduğu bildirildi.

The Guardian gazetesi için çalışan Dom Philips ve yerel topluluklar üzerine çalışmalar yapan uzman Bruno Araujo Pereira bölgede kayboldu.

Yetkililer, bot ile bulundukları Vale do Javari bölgesinden dönmesi beklenen ikiliden 5 Haziran erken saatlerden bu yana haber alınamadığını söyledi.

Öte yandan Pereira’nın, araştırma çalışmaları yürüttüğü Vale do Javari bölgesinde kaçak avcılar tarafından daha önce tehdit edildiği belirtildi.

Çok sayıda köyün bulunduğu Vale Do Javari, Brezilya’nın en büyük ikinci yerel bölgesi konumunda. Hükümet yetkilileri bu alanda balıkçılar ve kaçak avlananlara sık sık müdahale ediyor.

Brezilya Federal Savcısı tarafından dün olayla ilgili soruşturma başlatılırken donanmanın destek verdiği arama çalışmaları sürüyor.

 

 


Amazon Gazeteci Brezilya

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