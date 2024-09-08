Brezilya'da muhalifler sokaklara döküldü: 'Musk bir süper kahraman...'

Yayınlanma: 08.09.2024 - 15:56

Güncelleme: 08.09.2024 - 15:56

Sao Paulo'da toplanan onbinlerce kişi ülkenin mevcut lideri Luiz Inácio Lula da Silva ve ağustos sonunda X'e erişim yasağı getirme kararı alan Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'i istifaya davet etti.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, konuşma yapan Bolsonaro, protestocuların "diktatör" lakabı taktığı yargıç Alexandre de Moraes'i işaret ederek coşkulu kalabalığa "Anayasamızın sınırlarını aşanlara dur demeliyiz" diye seslendi.

Eylemcilerden Valter Diniz, X'in sahibini överek yargıcı hedef aldı:

"Biz Musk'ı artık Brezilyalı olarak görüyoruz, bir süper kahraman. O şarlatanın karşısına çıkmaya cüret eden tek kişi o."

Sağcılar "ifade özgürlüğü ve demokrasi savunuculuğu" iddiasıyla Latin Amerika'nın en kalabalık kentinde protesto düzenlerken Devlet Başkanı Lula ve destekçileri de başkent Brazilya'daydı.

Önceki günlerde ülkesinin dünyaya "Sırf zengin diye Elon Musk'ın aşırı sağ curcunasına katlanmak zorunda değiliz" mesajı vermesini umduğunu söyleyen 78 yaşındaki devlet başkanı, askeri geçit töreninin başındaydı. Muhalifler, Lula'nın beklenen katılımı sağlayamadığını savunuyor.

Yerel seçimlere bir ay kala destekçilerini kenetlemeyi planlayan Bolsonaro, Sao Paulo Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre 45 bine yakın kişi topladı.

NE OLMUŞTU?

Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini X'ten talep etmişti.

Elon Musk ise mahkemenin bu talebini yerine getirmeyerek X'in Brezilya'daki ofisini kapatmıştı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermiş, aksi halde platforma erişim yasağı getirileceğini duyurmuştu.

Sürenin tamamlanması sonrasında 30 Ağustos'ta Alexandre de Moraes'in, X'e erişim yasağı getirme kararı aldığı bildirilmişti. Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamadığı, temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar kararın geçerli olacağı vurgulanmıştı.

Açıklamada, internet hizmeti sağlayıcılarına ve uygulama mağazalarına, X'e erişimi engellemeleri için 5 gün süre verildiği, VPN gibi yollarla X'e giriş yapmaya çalışan kişi veya kuruluşlara para cezası uygulanacağı ifade edilmişti.

Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor" diyerek karara tepki göstermişti.

Pazartesi günü Brezilya Yüksek Mahkemesi, X'e yönelik yasağın devamı yönünde karar vermişti.