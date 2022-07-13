Brezilya'da uyuşturucu çetesine operasyon: 6 çete üyesi öldü

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, polisin uyuşturucu çetesine yönelik operasyonunda 6 çete üyesi öldü.

AA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:45
Brezilya'da uyuşturucu çetesine operasyon: 6 çete üyesi öldü
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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Manguinhos Mahallesi'nde uyuşturucu çetesine yönelik operasyon düzenleyen polis, çete üyeleriyle çatışmaya girdi.

Çatışmada, 6 çete üyesi öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, operasyon esnasında polislere ateş açılması sonucu çatışma çıktığı bildirildi.

Yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.


Brezilya uyuşturucu
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