Brezilya'da uyuşturucu çetesine operasyon: 6 çete üyesi öldü

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:45

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Manguinhos Mahallesi'nde uyuşturucu çetesine yönelik operasyon düzenleyen polis, çete üyeleriyle çatışmaya girdi.

Çatışmada, 6 çete üyesi öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, operasyon esnasında polislere ateş açılması sonucu çatışma çıktığı bildirildi.

Yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.