Brezilya'dan İsrail'e misilleme: Büyükelçiyi geri çağırdı

Brezilya, İsrail'in, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı "istenmeyen kişi" ilan etmesinin ardından Tel Aviv Büyükelçisini "istişareler" için geri çağırdı.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 08:39
Brezilya'dan İsrail'e misilleme: Büyükelçiyi geri çağırdı
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Correio Braziliense sitesindeki habere göre, İsrail'in açıklamalarının ardından Lula da Silva, İsrail ile yaşanan krizi ele almak üzere bakanlarını ve danışmalarını Devlet Başkanlığı resmi konutunda "acil" toplantıya çağırdı.

İsrail'in, Lula da Silva'yı hedef alan sözlerine yanıt olarak Brezilya, Tel Aviv Büyükelçisi Frederico Meyer'in istişareler için ülkeye dönmesini istedi.

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Devlet Başkanı Başdanışmanı Celso Amorim açıklamasında, İsrail'in Lula da Silva'ya yönelik sözlerini "saçmalık" olarak değerlendirdi.

Brezilya makamlarından konuya ilişkin şu ana kadar kapsamlı bir açıklama yapılmazken, İsrail'in Brasilia Büyükelçisi Daniel Zonshine'nin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı bilgisi paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" ifadesiyle niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmiş ve Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söylemişti.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu da Lula da Silva’nın sözlerine tepki göstermiş ve "kırmızı çizginin aşıldığını" bildirmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Lula da Silva'nın, İsrail’in Gazze'deki işgalini Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmesine tepki olarak "istenmeyen kişi" ilan edildiğini belirtmişti.


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