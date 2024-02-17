Brezilya ekibine kiralanmıştı: Lincoln Henrique'den dikkat çeken performans!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Brezilya ekiplerinden RB Bragantino'ya kiraladığı Lincoln Henrique, yeni takımında gösterdiği performansla haftanın 11'ine seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 12:53
Brezilya ekibine kiralanmıştı: Lincoln Henrique'den dikkat çeken performans!
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Fenerbahçe'ye devre arasında RB Bragantino'ya kiralanan Lincoln Henrique'den iyi haber geldi...

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe, eksik mevkilere takviye yaparken kadrodaki yabancı sayısını azaltmak için bazı isimleri göndermişti.

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Fenerbahçe'den kiralık gönderilen Lincoln Henrique, sarı-lacivertlilerin yüzünü güldürdü.

Fenerbahçe'den devre arasında RB Bragantino'ya kiralanan Lincoln Henrique, yeni kulübüyle iki maça çıktı ve gösterdiği performansla da haftanın 11'ine seçildi.

Bragantino, Lincoln'ü sezon sonunda almak isterse sarı-lacivertlilere 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemek zorunda.

25 yaşındaki orta saha, uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönmüştü.

LINCOLN HENRIQUE KİMDİR?

7 Kasım 1998 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Gremio altyapısında başladı.

2017 yılında Gremio'dan Çaykur Rizespor'da kiralandı. 1 yıl sonra yine kiralık olarak America MG takımının yolunu tuttu.

2019'da bonservisiyle birlikte Portekiz'in Santa Clara ekibine transfer oldu. 2022'de ise Santa Clara'dan 3.5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye imza attı.

1.78 cm boyundaki Lincoln Henrique, orta sahada forma giyiyor. 25 yaşındaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

Lincoln, Brezilya U17 Milli Takımı'nın formasını 11 kez terletti ve 4 gole imzasını attı. Lincoln Henrique'nin güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro... 


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