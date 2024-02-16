Brezilya’da bir ilk: Yüksek güvenlikli hapishaneden firar ettiler

Brezilya’da federal yüksek güvenlikli bir hapishaneden ilk kez mahkumlar firar etti. Kaçan 2 mahkumun bulunması için operasyon başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 16:02
Brezilya’da bir ilk: Yüksek güvenlikli hapishaneden firar ettiler
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Güney Amerika ülkesi Brezilya’da ilk kez yüksek güvenlikli bir federal hapishanede firar olayı yaşandı.

Brezilya Adalet Bakanı Ricardo Lewandowski yaptığı açıklamada, uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı yapan ülkenin en büyük suç örgütlerinden "Comando Vermelho" üyesi 2 mahkumun çarşamba günü Mossoro kentindeki federal hapishaneden kaçtığını söyledi.

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Mahkumların kimliklerini Rogerio da Silva Mendonça ve Deibson Cabral Nascimento olarak açıklayan Lewandowski, hapishane yakınlarındaki ormanlık alanda saklandığı tahmin edilen mahkumları bulmak için 300 güvenlik gücünün katılımı ile operasyon başlatıldığını ifade etti.

Lewandowski, olayın ardından Mossoro hapishanesindeki üst yönetimin görevden alındığını belirterek, federal hükümet tarafından atanan geçici bir yöneticinin görevlendirildiğini kaydetti.

Hapishanenin tadilatta olduğunu söyleyen Lewandowski, tadilat çalışmasının mahkumların kaçışını kolaylaştırmış olabileceğini ifade etti. Lewandowski, "Ancak federal hapishanelerin kesinlikle güvenli olduğundan emin olabilirsiniz. İnsanlar, sisteme güvenmeye devam edebilir" dedi.

Brezilya’da mahkumların firar etmesinin ardından federal hapishanelerdeki güvenlik sıkılaştırıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, federal hapishanelere ziyaretlerin askıya alındığı, mahkumların 5 gün boyunca hücrelerinden çıkamayacağı belirtildi.

Kaçan mahkumlar, Acre eyaletindeki bir cezaevinde çıkan isyanın ardından geçtiğimiz yıl eylül ayında Mossoro hapishanesine gönderilmişti. Brezilya’daki yüksek güvenlikli 5 federal cezaevinden biri olan Mossoro hapishanesinde büyük çaplı uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymiş mahkumlar bulunuyor.


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