Brezilya'dan X kararı: Talepleri yerine getirdi

Brezilya Yüksek Mahkemesi, açılması için gerekli talepleri yerine getiren sosyal medya platformu X'e yeniden erişim sağlanacağını bildirdi.

Brezilya'dan X kararı: Talepleri yerine getirdi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 09.10.2024 - 09:34

Mahkemenin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, ABD'li milyarder Elon Musk'a ait X platformunun, bazı hesapların kapatılması, para cezasının ödenmesi ve ülkeye yasal temsilci atanması gibi mahkemenin taleplerini yerine getirdiği belirtildi.

Buna göre, Brezilyalı kullanıcılar, ülkede 31 Ağustos'ta erişime engellen X platformunu yeniden kullanabilecek.

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Talebin reddedilmesinin ardından Mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti.

Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamaması sonrası, Brezilya Yüksek Mahkemesi, 31 Ağustos'ta "temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar" X'e erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.

Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor" diyerek karara tepki göstermişti.


Etiketler: #Brezilya #X platformu

İlgili Haberler

Brezilya'dan İsrail'e küresel 'silah ambargosu' çağrısı

Brezilya'dan İsrail'e küresel 'silah ambargosu' çağrısı
'Şirketi koruyan dijital bir kalkan gibi...' Elon Musk'ın X'i Brezilya'daki erişim engelini deldi!

'Şirketi koruyan dijital bir kalkan gibi...' Elon Musk'ın X'i Brezilya'daki erişim engelini deldi!
Brezilya alarma geçti: 'Son 70 yılın en ciddi...'

Brezilya alarma geçti: 'Son 70 yılın en ciddi...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler