Brezilyalı influencer apartman çatısından düşerek hayatını kaybetti

Brezilya’da tanınan beslenme uzmanı ve vücut geliştirme influencer’ı Diana Arêas, yaşadığı apartmanın çatısından düşerek hayatını kaybetti. Olay, Rio de Janeiro’nun kuzeyindeki Campos kentinde meydana geldi.

Yerel haber kaynağı J3News’in aktardığına göre, Arêas gün içinde ilk olarak evine çağrılan sağlık ekipleri tarafından vücudunda birçok kesik bulunduğu için hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan influencer, doktorların resmî taburcu onayını beklemeden hastaneden ayrıldı.

Arêas’ın hastaneden ayrılmasından sadece birkaç saat sonra, apartman kompleksinin ortak alanında cansız bedeninin bulunduğu bildirildi.

Polis, ölümle ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve şu aşamada detay paylaşmadıklarını açıkladı.

Arêas, Instagram’da yaklaşık 200 bin takipçiye sahipti. Hesabında sık sık fitness antrenmanları, beslenme önerileri ve vücut geliştirme süreçleri hakkında paylaşımlar yapıyordu.

Ayrıca çok sayıda vücut geliştirme yarışmasına da katıldığı biliniyor.

Influencer’ın ölümünden beş gün önce yaptığı son gönderi, takipçilerini katılmaya davet ettiği bir yaz dönemi spor ve beslenme meydan okumasını (challenge) tanıtıyordu.