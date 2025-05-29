Brezilyalı rahibelerden beatbox gösterisi

Katolik televizyon programında canlı yayında beatbox yapıp dans eden iki rahibenin görüntüleri sosyal medyada milyonlara ulaştı. Rahibeler, gençlerle kurdukları bağı anlatırken spontane bir gösteri sundu.

Brezilya’da Katolik Pai Eterno televizyon kanalında yayınlanan bir programda, iki rahibe canlı yayında beatbox yapıp dans etti.

“Copiosa Redenção” (Bol Kefaret) cemaatinden Rahibe Marizele Cassiano ve Rahibe Marisa de Paula, dini yaşama çağrıyı anlatan bir şarkıdan bahsederken bir anda yerlerinden kalkarak mini bir sahne performansına girişti.

İkilinin ritmik şarkısı, beatbox’ı ve dansları kısa sürede sunucu Diyakon Giovani Bastos’un da katılımıyla adeta küçük bir gösteriye dönüştü. Bu spontane anlar Brezilya'da ve dünyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

“TANRI MÜZİĞİ BİR ARAÇ OLARAK KULLANIYOR”

Associated Press'e konuşan Rahibe Marizele, “O an tamamen doğaldı. Rahibe Marisa’ya bir ritim başlattığınız anda dans eder. Ben de zaten şarkı söylemeye ve beatbox’a alışığım. Bizim için basit ve samimiydi ama bu kadar yayılacağını hiç beklemiyorduk” dedi.

Müziği özellikle uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden gençlere ulaşmak için kullandıklarını belirten Marizele, “Beatbox, dans ve şarkılar; Tanrı’nın insanlara ulaşmak için kullandığı araçlar. Ve işe yarıyor. Bu çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı.

Instagram hesabı olmayan Rahibe Marisa'nın aksine, Rahibe Marizele’in takipçi sayısı beatbox performansı sonrası 100 binin üzerine çıktı.