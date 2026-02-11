Britney Spears’tan dev satış: Tüm kataloğunu elden çıkardı

Pop müziğin yıldız isimlerinden Britney Spears’ın tüm müzik kataloğunu Primary Wave adlı müzik şirketine sattığı bildirildi. Satış bedeline ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İki kaynağın The Hollywood Reporter’a verdiği bilgiye göre anlaşma, “...Baby One More Time”, “Oops!... I Did It Again” ve “Gimme More” gibi Spears’ın en ikonik şarkılarının haklarını kapsıyor.

Satışa ilişkin ek detaylar, TMZ tarafından aktarıldı. Haberde anlaşmanın “tarihi” nitelikte olduğu ve yaklaşık 200 milyon dolar civarında olabileceği öne sürüldü. Bu rakam, Justin Bieber’ın 200 milyon dolarlık katalog satışına benzetildi.

Belgelere göre anlaşmanın tarihi 30 Aralık 2025 olarak yer aldı.

Katalog satışının, Spears’ın ABD’de bir daha sahne almayacağını açıkladığı dönemden kısa süre sonra gelmesi dikkat çekti. Sanatçı, ocak ayında Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, “son derece hassas nedenler” gerekçesiyle ABD’de performans sergilemeyeceğini duyurmuştu.

Spears, ilerleyen dönemde Birleşik Krallık ve Avustralya’da sahne alma ihtimalinden söz etti.

Spears’ın eski eşi Kevin Federline’dan iki oğlu bulunuyor. Şarkıcının bir dönem çocuklarıyla ilişkisi mesafeli olsa da, 2024 sonunda küçük oğlu Jayden ile yeniden bir araya geldiği biliniyor.

Son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Spears, 2023’te yayımlanan anı kitabı The Woman in Me’de, paylaşımlarının kendisi için bir ifade ve özgürlük biçimi olduğunu belirtmişti.

1998’de “...Baby One More Time” ile çıkış yapan ve “Popun Prensesi” olarak anılan Spears, Grammy ödüllü kariyeri boyunca dünya çapında milyonlarca albüm sattı.