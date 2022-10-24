Brooklyn'de tren bekleyen yolcuyu raylara itti
ABD'nin New York kentinde bulunan bir tren istasyonundaki platformda yürüyen adam, kimliği belirsiz bir kişi tarafından raylara itildi.
ABD'nin New York kentindeki tren istasyonunda geçen cuma günü Brooklyn bölgesinde bulunan Myrtle-Wyckoff Avenues istasyonunda bulunan kimliği belirsiz bir adam, platformda yürüyen 32 yaşındaki yolcuyu raylara itti.
O anlar istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, durağa yaklaşan tren olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.
Yaşanan olayın ardından açıklama yapan New York Polis Departmanı, yolcunun yaralandığını duyurdu.
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