Brooklyn'de tren bekleyen yolcuyu raylara itti

ABD'nin New York kentinde bulunan bir tren istasyonundaki platformda yürüyen adam, kimliği belirsiz bir kişi tarafından raylara itildi.

İHA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 11:51
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ABD'nin New York kentindeki tren istasyonunda geçen cuma günü Brooklyn bölgesinde bulunan Myrtle-Wyckoff Avenues istasyonunda bulunan kimliği belirsiz bir adam, platformda yürüyen 32 yaşındaki yolcuyu raylara itti.

O anlar istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, durağa yaklaşan tren olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan New York Polis Departmanı, yolcunun yaralandığını duyurdu. 


ABD New York Tren İstasyonu

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