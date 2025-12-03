Brüksel’de çatlak: AB’nin Ukrayna planına itiraz etti

Prevot, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

AB Komisyonunun yasal metinlerini bugün açıklayacağı Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını teminat göstererek Ukrayna'ya kredi sağlama teklifinin Belçika'nın beklentilerini karşılamadığını ifade eden Prevot, "Sesimizin duyulmamasının verdiği sinir bozucu bir duyguyu yaşıyoruz. Endişelerimiz küçümseniyor" diye konuştu.

Ukrayna'ya mali destek için Rusya'nın dondurulmuş varlıkları ile tazminat kredisi verilmesinin en kötü seçenek olduğunu anlatan Prevot, bunun daha önce hiç yapılmadığını ve çok riskli olduğunu vurguladı.

Öngörülebilir ve doğru yaklaşımın AB'nin Ukrayna için uluslararası piyasalardan borç alması olduğuna işaret eden Prevot, "Tazminat kredisi planı önemli ekonomik, finansal ve hukuki riskler içeriyor" dedi.

"Parayı kullanıp Belçika'yı risklerle baş başa bırakmak kabul edilemez" diyen Prevot, Belçika'nın taleplerinin makul olduğunu, diğer AB ülkelerinin de Belçika ile dayanışma göstermesi gerektiğini vurguladı.

DONDURULMUŞ RUS VARLIKLARI

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana AB ülkeleri, yaklaşık 200 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu.

AB Komisyonu, bir süredir Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak bir krediye teminat olarak kullanılması fikri üzerinde çalışıyor.

Plan kapsamında, Ukrayna'ya 140 milyar avro kredi sağlanması, Ukrayna'nın bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı ödemesi halinde geri ödemesi öngörülüyor.

Belçika Başbakanı Bart De Wever, büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının, Ukrayna'ya sağlanacak bir kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulmasını şart koşuyor.

Rusya ise Brüksel'deki Euroclear'da bulunan dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde Belçika'nın sorumlu tutulacağını belirtiyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da AB'nin tazminat kredisi planının uluslararası piyasalarda avroya olan güveni zedeleyebileceğinden endişeleniyor. Bu konunun, 18 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde görüşülmesi bekleniyor.