Brüksel’de polise bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiği, 1 polisin de yaralandığı bildirilerek, saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Kuzey Tren Garı yakınlarında yerel saatle 19.15 sularında devriye gezen 2 polise bıçaklı saldırı düzenlendi.
Saldırıda, 1 polisin hayatını kaybettiği ifade edilerek, diğer polisin de yaralandığı belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan polislerin destek istediği ve saldırganın bölgeye takviye olarak giden polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Polis, "Devriyelerimizden birine bıçaklı bir adam saldırdı. İki polis memuru daha sonra takviye istedi. Başka bir devriyeden memur, saldırganı etkisiz hale getirmek için ateşli silahını kullandı. Yaralı iki polis ve saldırgan hastaneye kaldırıldı” dedi.
Brüksel Başsavcılık Sözcüsü Sarah Durant yaptığı açıklamada, saldırganın olay yerine desteğe giden diğer bir polis ekibi tarafından açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, yaralanan polislerin hastaneye sevk edildiği ancak polis memurlarından birinin hayatını kaybettiğini aktardı.
Belçika basını, hayatını kaybeden polis memurunun boynundan bıçaklandığını ve hastanede hayatını kaybettiğini aktardı. Soruşturma devam ettiği için isminin açıklanmaması koşuluyla basına konuşan yargı yetkilisi ise, saldırıda "terör şüphesi" olduğunu belirtti.
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