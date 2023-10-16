Brüksel'de silahlı saldırıda 2 taraftar hayatını kaybetti, maç iptal edildi

Yayınlanma: 16.10.2023 - 22:37

Güncelleme: 17.10.2023 - 00:20

Yerel basında yer alan haberlere göre, yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde silahla rastgele ateş açtı.

Görüntülerde, zanlının birkaç el ateş açtıktan sonra motosikletinden inerek bir binaya girdiği, ateş etmeye orada da devam ettiği ve gözden kaybolduğu görüldü.

Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi.

Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda, kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgiye ise henüz ulaşılamadı.

TEHLİKE KODU EN YÜKSEĞE ÇIKARILDI

Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Brüksel'de tehlike seviyesi en yükseğe; 4'e çıkarılırken, ülkenin diğer yerlerinde seviye 3 olarak belirlendi.

Federal Savcılığın olayı terör saldırısı olarak değerlendirerek, operasyon başlattığı öğrenildi.

Zanlı henüz yakalanmadı.

YETKİLİLERDEN MESAJLAR

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında, olayları Federal Kriz Merkezinden takip ettiğini belirterek, vatandaşlara dikkatli olma çağrısı yaptı.

İsveçli mevkidaşına başsağlığı dilediğini bildiren de Croo, "Terörle mücadelemiz ortak." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek,"Teröre karşı birlikteyiz." mesajını paylaştı.

MAÇ İPTAL EDİLDİ

UEFA 'dan yapılan açıklamada ise "Bu akşam Brüksel'de meydana gelen şüpheli terör saldırısının ardından, iki takım ve yerel polis yetkilileriyle yapılan istişarelerin ardından, Belçika ile İsveç arasındaki UEFA Euro 2024 eleme maçının iptal edilmesine karar verildi" ifadeleri kullanıldı.