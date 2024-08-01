‘Bu suikast ABD’nin hediyesi’

Yayınlanma: 01.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.08.2024 - 04:00

Cumhuriyet’e değerlendirlendirmelerde bulunan Ankara Küresel Danışmanlık Grubu Kurucusu Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Haniye’nin öldürülmesinin Hamas için büyük bir darbe niteliğinde olduğunu kaydetti. Suikastın İran’da yapılmasının önemine değinen Bağcı, “Bu sınır ötesi bir operasyon niteliği taşıyor. Bir başka ifadeyle İran, Haniye’yi koruyamadı. Görünen o ki İsrail bu operasyonu İran içerisindeki İsrail ajanlarıyla, İsrail istihbaharatı ve askeriyle işbirliği içerisinde gerçekleştirdi. İran’ın İsrail’le bir çatışma içerisine girmesi çok zor” dedi. İsrail’e hem NATO içerisinden hem Avrupa Birliği’nden destek verileceğinin göründüğünü belirten Bağcı, “Büyük bir olasılıkla Netanyahu, ABD ziyaretinden sonra hem başkandan hem başkan adayından açık çek aldı. Onun üzerine Lübnan’da Hizbullah’a, Tahran’da Hamas’a saldırdı” ifadelerini kullandı.

‘HİZBULLAH BELİRLEYİCİ’

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Yasin Atlıoğlu, İran’dan gelecek net bir açıklamanın beklendiğini belirterek “Doğrudan İran’ın İsrail’e yönelik bir saldırı yapabileceğini düşünmüyorum. Belki de Lübnan üzerinden birtakım gerginlikler ortaya çıkabilir, zaten İsrail Hizbullah komutanlarından birine de saldırdı. Hizbullah’ın vereceği cevap tartışmanın ne kadar büyüyeceğini de gösterecek” dedi. Atlıoğlu, “Herkesin aklına en son Netenyahu’nun Amerika ziyaretinde hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler tarafından coşkuyla karşılanması geliyor. Kesin olarak söylemek mümkün olmasa da bu suikast Amerika’nın bir hediyesi olarak düşünülebilir” diye konuştu.

Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kaan Kutlu Ataç ise Ortadoğu’da Kudüs, Beyrut, Tahran ve Şam’ın daimi bir saldırı altında olduğunun altını çizerek “7 Ekim süreci içerisinde Ortadoğu’da ortaya çıkan bu karadelikler birleşti. Bu saydığımız başkentlerin neredeyse hepsi bu anlamda düşkün devlet dediğimiz yapının içerisindeler. Türkiye bu karadeliğin içerisinde nereye gidecektir diye düşünmek gerekiyor” dedi.