Buckingham Sarayı'nda 'taht savaşları': Prenses Charlotte, Edinburgh Düşesi olabilir

28 Kasım 2022 Pazartesi, 11:59

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından Buckingham Sarayı'nda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Bir kraliyet kaynağı, Kral III. Charles'ın, torunu Prenses Charlotte'u Edinburgh Düşesi yapmayı planladığını ve kardeşi Prens Edward'ı küçümsediğini ileri sürdü.

Edward'ın, geçen yıl babası Prens Philip'in ölümünün ardından Düklüğü miras alması bekleniyordu. Ancak, o zamandan bu yana bunun gerçekleşmemesi spekülasyonlara yol açtı.

Daily Mail'e konuşan bir kraliyet kaynağı, Philip'ten önce 7 yaşındaki Charlotte'un unvan almak için sırada beklediğini öne sürdü.

Kaynak, "Görüşmeler devam ediyor, fakat Kral Charles için tercih edilen sonuç bu unvanın Prenses Charlotte'a verilmesi. Bu, elbette Edinburgh Düşesi unvanına sahip olan Kraliçe'yi hatırlamanın ve Majestelerinin veraset çizgisini onurlandırmanın uygun bir yolu olacaktır" dedi.

2013'teki Kraliyet Veraset Yasası'nın ardından Charlotte, veraseti küçük bir erkek kardeşin doğumundan etkilenmeyen ilk kadın kraliyet üyesi oldu. Bu da Prens William ve Kate Middleton'ın ikinci çocuğu olarak babası ve Prens George'dan sonra tahtta üçüncü sırada olduğu anlamına geliyor.