Bulgaristan Başbakanı Petkov, maaşını Ukrayna’ya bağışladı
Bulgaristan Başbakanı Petkov bir aylık maaşını Ukrayna’ya silah alınması için bağışladı.
Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya mali ve askeri yardımını artırmayı sürdürüyor. Bu ülkelerden biri olan Bulgaristan'da Başbakan Kiril Petkov'un şahsi yardımı dikkatleri üzerine topladı.
Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, ülkede Ukrayna’ya silah yardımı yapılmasına yönelik tartışmalar sürerken, Ukrayna'ya 'silah alınması amacıyla' bir aylık maaşını bağışladığını duyurdu.
Petkov, sosyal medyadaki paylaşımında, "Ukrayna’ya silah yardımı yapılması siyasi ve toplumsal bir karar birliğine bağlıdır. Toplumda bu konuda uç görüşler paylaşılıyor. Artık bu enerjiyi reel faaliyetlere dönüştürmek lazım" ifadelerini kullandı.
'CESUR PAYLAŞIMLAR, GERÇEK DESTEĞE DÖNÜŞMELİ'
Kiril Petkov, Ukrayna’ya silah gönderen birçok Avrupa ülkesinin ismini sayarak, Bulgaristan’daki bazı endişelerin aksine, Rusya’nın bu ülkelere savaş açmadığını vurguladı.
Petkov, "Ukrayna’ya gerçekten yardım etmek isteyen her bir Bulgaristan vatandaşını benim gibi bir maaşını bağışlamaya çağırıyorum. Söz söylemek kolay, iş yapmak zordur. Sosyal medyadaki cesur paylaşımlar artık Ukrayna’ya gerçek desteğe dönüşmeli" dedi.
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