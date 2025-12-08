Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika: Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı hakkında tutuklama talebi!

Son Dakika: Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı hakkında tutuklama talebi!

8.12.2025 19:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Son Dakika: Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı hakkında tutuklama talebi!

Son dakika haberi... Futbolda bahis soruşturması kapsamında Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı ve Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş hakkında tutuklama talep edildi.

Futbolda bahis soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor. 

Aralarında şüpheliler Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya’nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmaları istemiyle, 10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği öğrenildi.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Savcılık, şüpheli Murat Sancak'ın suç gelirlerinin aklanması, diğer şüphelilerin ise maç sonuçlarını etkileme (6222 sayılı Kanun) suçlarından tutuklanmaları istemiyle sevk edildiğini açıkladı.

Adli kontrol talebiyle sevk edilenlerin isimleri şu şekilde:

Abdulsamet BURAK

Cengiz DEMİR

Erhan ÇELENK

İsmail KALBURCU

Salih MALKOÇOĞLU

Samet KARABATAK

Tolga KALENDER

Uğur Kaan YILDIZ

Gamze NELİ KAYA

Zorbay KÜÇÜK

Tutuklama istemiyle sevk edilenler ise şu şekilde:

Ahmet Abdullah Çakmak

Eren Karadağ

Uğur Adem Gezer

Emrah Çelik

Yunus Emre Tekoğul

Metehan Baltacı

İzzet Furkan Malak

Bartu Kaya

Arda Türken

Muhammed Furkan Özhan

Yusuf Özdemir

Murat Sancak

Orkun Özdemir

Kadir Kaan Yurdakul

Faruk Can Genç

Alassane Ndao

Ensar Bilir

Oktay Aydın

Yücel Gürol

Mert Hakan Yandaş

Ersen Dikmen

Kerem Yusuf Sirkeci

Emircan Çiçek

Ahmet Okatan

Gürhan Sünmez

Mehmet Emin Katipoğlu

Volkan Erten

Şahin Kaya

Ümit Kaya

39 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 46 kişiden 39'u gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler arasında futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolcular Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Ankaraspor kulüp sahibi Ahmet Okatan, kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük, Antalyaspor yöneticisi Emrah Çelik, Serikspor futbolcusu Erhan Çelenk ve Alanyaspor futbolcusu Yusuf Özdemir yer alırken soruşturma kapsamında 5 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

İlgili Konular: #mert hakan yandaş #bahis #Metehan Baltacı

İlgili Haberler

TFF'den bahis soruşturması: 197 futbolcu PFDK'ye sevk edildi!
TFF'den bahis soruşturması: 197 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis operasyonu kapsamında 197 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.
Son Dakika... Futbolda bahis soruşturması... 39 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı!
Son Dakika... Futbolda bahis soruşturması... 39 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı! Son dakika haberi... Futbolda bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan kişiler adliyeye sevk edildi. İstanbul (Çağlayan) Adliyesi’ne getirilen 39 şüphelinin savcılık ifadeleri başladı. Şüphelilerden Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı kaldırıldı.
Gizli tanık ifadesi ortaya çıktı: Türkiye'de yasa dışı bahis 3 ülke üstünden yapılıyor
Gizli tanık ifadesi ortaya çıktı: Türkiye'de yasa dışı bahis 3 ülke üstünden yapılıyor İddianamedeki gizli tanık ifadeleri, Türkiye’deki yasa dışı bahis ağının İsviçre, Ermenistan ve İngiltere merkezli sistemlerle yönetildiğini ortaya koydu. Tanığa göre her yıl yaklaşık 2 milyar doların yurtdışına aktarıldığı ve yasa dışı bahis pazarının büyük bölümünün Ermenistan bağlantılı şirketlerin kontrolünde olduğu iddia edildi.