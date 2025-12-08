Son Dakika: Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı hakkında tutuklama talebi!

Futbolda bahis soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor.
Aralarında şüpheliler Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya’nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmaları istemiyle, 10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği öğrenildi.
İSİMLERİ BELLİ OLDU
Savcılık, şüpheli Murat Sancak'ın suç gelirlerinin aklanması, diğer şüphelilerin ise maç sonuçlarını etkileme (6222 sayılı Kanun) suçlarından tutuklanmaları istemiyle sevk edildiğini açıkladı.
Adli kontrol talebiyle sevk edilenlerin isimleri şu şekilde:
Abdulsamet BURAK
Cengiz DEMİR
Erhan ÇELENK
İsmail KALBURCU
Salih MALKOÇOĞLU
Samet KARABATAK
Tolga KALENDER
Uğur Kaan YILDIZ
Gamze NELİ KAYA
Zorbay KÜÇÜK
Tutuklama istemiyle sevk edilenler ise şu şekilde:
Ahmet Abdullah Çakmak
Eren Karadağ
Uğur Adem Gezer
Emrah Çelik
Yunus Emre Tekoğul
Metehan Baltacı
İzzet Furkan Malak
Bartu Kaya
Arda Türken
Muhammed Furkan Özhan
Yusuf Özdemir
Murat Sancak
Orkun Özdemir
Kadir Kaan Yurdakul
Faruk Can Genç
Alassane Ndao
Ensar Bilir
Oktay Aydın
Yücel Gürol
Mert Hakan Yandaş
Ersen Dikmen
Kerem Yusuf Sirkeci
Emircan Çiçek
Ahmet Okatan
Gürhan Sünmez
Mehmet Emin Katipoğlu
Volkan Erten
Şahin Kaya
Ümit Kaya
39 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 46 kişiden 39'u gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan isimler arasında futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolcular Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Ankaraspor kulüp sahibi Ahmet Okatan, kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük, Antalyaspor yöneticisi Emrah Çelik, Serikspor futbolcusu Erhan Çelenk ve Alanyaspor futbolcusu Yusuf Özdemir yer alırken soruşturma kapsamında 5 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edilmişti.