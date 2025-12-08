Son dakika... Antalya'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Türkiye sarsılmaya devam ediyor. Gündüz saatlerinde Antalya merkezli bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremi merkez üssünü Serik ilçesi olarak bildirdi.
Saat 13.21'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,9 olarak kaydedildi.
Depremin yer yüzeyine uzaklığı ise 28.25 kilometre olarak ölçüldü.
Çevre şehirlerden de hissedilen deprem paniğe neden oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 8, 2025
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Serik (Antalya)
Tarih:2025-12-08
Saat:13:21:35 TSİ
Enlem:37.15444 N
Boylam:30.85556 E
Derinlik:28.25 km
Detay:https://t.co/4UwkvyJ0uI