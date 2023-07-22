Bulgaristan'dan Ukrayna'ya destek: 100 askeri araç gönderecek

Bulgaristan, parlamentonun onayı ile Ukrayna’ya Rus yapımı, "eski ancak asla kullanılmamış" 100 zırhlı askeri araç gönderecek.

AA
Yayınlanma: 22.07.2023 - 15:30
Bulgaristan'dan Ukrayna'ya destek: 100 askeri araç gönderecek
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İktidar koalisyonunu oluşturan Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), Değişime Devam (PP), Demokratik Bulgaristan (DB) ve muhalefette olan üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ile Böyle Bir Halk Var (İTN) partileri, parlamentoda Savunma Komisyonunun getirdiği teklife destek verdi.

Rusya-Ukrayna savaşında Rusya’ya destek veren Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Yeniden Doğuş Partisi karara karşı çıktı. İki partinin temsilcileri, Ukrayna’ya silah yollanmasının savaşın uzatılmasına neden olduğunu savunuyor.

Başbakan Nikolay Denkov da Bulgaristan’da 1980’li yıllardan bu yana hangarlarda bekleyen Rus yapımı zırhlı askeri araçların Ukrayna’ya verilmesine destek vermişti.

Denkov, parlamentoda onay süreci öncesi, “Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin (6 Temmuz’da) Bulgaristan’a yaptığı ziyareti sırasında bu araçların durumu gündeme getirilmişti. Onlara (Ukraynalılara) ‘işinize yarayacaklar mı?’ diye sorduk. Onlar da ‘evet’ deyince, araçları Ukrayna’ya yollamak üzere hazırlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.


Bulgaristan Rusya-Ukrayna Savaşı Ukrayna

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