En ucuz tatil beldeleri belli oldu: Türkiye, Bulgaristan'ı geçti

Yayınlanma: 22.07.2023 - 13:27

Güncelleme: 22.07.2023 - 14:35

Son dönemde hızla değer kaybeden ve uluslararası piyasalarda düşüşe geçen Türk Lirası, turistlerin tatil yapmak için Türkiye'yi başlıca tatil merkezlerden biri haline getirdi.

İngiltere'de gerçekleştirilen turizm konulu yeni bir çalışma, Türkiye'nin, Bulgaristan'ı geride bırakarak "en ucuz tatil beldeleri" listesinde birinci sıraya yükseldiğini ortaya koydu.

Daily Mail'in aktardığına göre Londra merkezli Post Office Travel Money tarafından hazırlanan yıllık raporda, aile yemeği, güneş kremi, sinek kovucu sprey ve kova ve kürekten dondurma ve deniz araçlarına kadar değişen plaj malzemeleri de dahil olmak üzere 12 kalem için fiyatlar analiz edildi.

Ankete katılan 16 tatil beldesinin 15'inde fiyatlar yıldan yıla artış gösterdi. Turistik merkezler arasında yapılan bir araştırmaya göre yemek, içecek ve plaj malzemeleri için en düşük fiyatların Türkiye'nin Marmaris beldesinde olduğu kaydedildi. Portekiz'deki Algarve ikinci sırada yer alırken, Bulgaristan'daki Sunny Beach üçüncü oldu.

Rapor, en ucuz destinasyon olmasına rağmen Marmaris'te fiyatların "enflasyon ve istikrarsız ekonomi" nedeniyle iki katına çıktığını ortaya koydu.

Ancak, Türk Lirası'nın değerinin sterline kıyasla yüzde 64 oranında düşmesi nedeniyle Birleşik Krallık'tan gelen turistler üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığı belirtildi.

Gerçekleştirilen çalışmada, destinasyonlar arasında fiyatların yüzde 88'e varan oranlarda farklılık gösterdiği, Marmaris'teki fiyatların en pahalı destinasyon olan İbiza'ya kıyasla 100 sterlin daha düşük olduğu tespit edildi.