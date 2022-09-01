Burkina Faso duyurdu: Kaçırılan ABD'li rahibe serbest bırakıldı
Burkina Faso'nun kuzeyinde kaçırılan ABD'li Rahibe Suellen Tennyson serbest bırakıldı.
Burkina Faso'nun Sanmatenga ilçesinde görev yaptığı Yalgo Manastırı'ndan 4 Nisan'da kaçırılan 83 yaşındaki Rahibe Tennyson'un serbest kaldığı belirtildi.
Tennyson'un sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
ABD rehine ilişkileri özel temsilcisi Roger Carstens, haziranda Mali'deki cunta yönetiminin cumhurbaşkanı Assimi Goita ile görüşmüştü.
Görüşmeye ilişkin resmi açıklama yapılmasa da Carstens'in Sahel'de esir tutulan 2 ABD vatandaşının serbest kalması için Mali'ye gittiği belirtilmişti.
Sahel'deki ABD'li esirlerden ilki Jeffery Woodke, Ekim 2016'da Nijer'de bir insani yardım örgütünde çalışırken kaçırılmış ve akabinde Mali'ye götürüldüğü öğrenilmişti.
Rahibe Tennyson da Burkina Faso'nun kuzeyinde 4 Nisan 2022'de kaçırılmıştı.
Amerikalılar dışında Sahel'deki terör örgütlerinin elinde, aralarında Fransız gazeteci Olivier Dubois'nın da olduğu Alman, İtalyan, Togolu ve Avusturalyalı birçok esir bulunuyor.
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