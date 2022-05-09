Burkina Faso'da hapishaneye baskın: 60 kişi firar etti

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:01

Burkina Faso'da silahlı militanlar, ülkenin kuzeybatısında yer alan bir hapishaneye baskın düzenleyerek, çok sayıda mahkumu serbest bıraktı.

Güvenlik kaynakları, silahlı kişilerin gece yarısı civarında 4x4 araç ve motosikletlerle kalaşnikof ve ağır makineli tüfeklerle Nouna kasabasına girdiğini söyledi.

Silahlı militanlar, şehir hapishanesinden yaklaşık 60 kişiyi serbest bıraktı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

ARD ARDA SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİ

İki yerel yetkiliye göre, baskın, kuzeydeki Dori ve Gorgadji kasabaları arasında kimliği belirsiz militanların en az 11 kişiyi öldürmesinden birkaç saat sonra gerçekleşti. Ölenler arasında 9 milis ve 2 sivil vardı.

Burkina Faso ordusu Cuma günü yaptığı açıklamada, geçen haftaki diğer saldırılarda 11 asker, milis ve polis memurunun daha öldürüldüğünü, operasyonlarda da 20'den fazla militanın öldürüldüğünü söyledi.