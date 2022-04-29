Burkina Faso'da müfettiş ile 2 çocuğu kaçırıldı

29 Nisan 2022 Cuma, 09:28

Burkina Faso'da 2'si çocuk 3 kişi kaçırıldı.

Burkina Faso Haber Ajansı'nın (AIB) haberinde, Sahel bölgesinde yer alan Dori kentinde, kimliği belirsiz silahlı kişilerin bir müfettiş ve 2 çocuğunu kaçırdığı belirtildi. Olayı üstlenen olmadı.

Ülkenin kuzeyinde, 83 yaşındaki Amerikalı rahibe Suellen Tennyson da görev yaptığı Yalgo Manastırı'ndan 5 Nisan'da kaçırılmıştı. Tennyson'dan o günden beri haber alınamıyor.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırılar düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.