Konya'da dehşet: Kısa süre önce tahliye oldu, kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokak’taki bir sitede meydana geldi. Kısa süre önce cezaevinden tahliye olan Nadir Türkmen, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kız kardeşi Nida Türkmen ve annesi İsmehan Türkmen’e tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu.

Silah ve tartışma seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Siteye gelen sağlık ekipleri, Nadir Türkmen ile kız kardeşi Nida Türkmen'in öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan anne İsmehan Türkmen, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne Türkmen’in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Nadir Türkmen ile kız kardeşi Nida’nın cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Öte yandan, Nadir Türkmen'in 10'a yakın suç kaydı olduğu belirtildi.