Burkina Faso'da silahlı saldırı: 6 ölü
Burkina Faso'nun doğusundaki bir altın madenine giden konvoya düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.
Burkina Faso'da Kanadalı Endeavour Mining şirketine ait Boungou altın madeni yakınında çamura saplanan konvoya yardım için yeni bir yardım konvoyu yola çıktı.
Yardım konvoyu tekrar madene dönerken kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Olayda 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin yerel personel olduğu öğrenildi.
Aynı madene yönelik 2019'da da saldırı tdüzenlenmiş ve madende çalışan 39 işçi yaşamını yitirmişti. Saldırıdan önce Kanadalı Semafo şirketine ait maden, 2020'den bu yana Endeavour tarafından işletiliyordu.
Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve IŞİD bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.
Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Doktor doktor dolaştı, 14 yıl sonra teşhis konuldu
- Peker, yeni video yayımladı
- Birinci parti değişti, Millet İttifakı fark attı!
- 7 isim için harekete geçildi
- Uzmanından kiracılara tahliye taahhütnamesi uyarısı
- Bir açıklama da Serhat Albayrak cephesinden geldi
- '100 yıllık pranga' sözleri yeniden gündemde
- SPK'den Sineren ve 'ilgililer' hakkında suç duyurusu
- Taliban duyurdu: Rusya'dan gaz ve petrol tedarik edecek
- Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddialara yanıt verdi!