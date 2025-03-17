Büyük Okyanus'ta kayboldu: Balıkçı, 95 gün sonra sağ bulundu
Büyük Okyanus açıklarında kaybolan Perulu balıkçı Maximo Napa Castro, denizde geçirdiği 95 günün ardından sağ bulundu.
Büyük Okyanus açıklarında balık tutmaya giden, ardından kötü hava koşulları nedeniyle yönünü kaybeden 61 yaşındaki balıkçı Maximo Napa Castro, 95 gün sonra sağ bulundu.
3 aydır arama kurtarma ekipleri tarafından izi sürülen Castro, Ekvadorlu balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Maximo Napa Castro, teknesinde biriken yağmur suyunu içerek, kaplumbağa, kuş ve böcek gibi canlıları yiyerek hayatta kaldığını söyledi. Hayata tutunmak için sık sık ailesini düşündüğünü belirten Castro, “Birkaç aylık bir torunum vardı, ona tutundum” dedi.
Etiketler: #büyük okyanus #kayıp #balıkçı
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