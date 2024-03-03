Büyükelçilik önünde protesto: 'Nazizm=Siyonizm'
İsrail’in Washington Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze saldırılarını protesto etti.
İsrail’in 7 Ekim’de başladığı saldırılar devam ederken, İsrail dünyanın dört bir yanında protesto ediliyor. Protestoların son adresi İsrail’in Washington Büyükelçiliği oldu. ABD’nin başkenti Washington D.C.’de bulunan büyükelçilik önünde toplanan yüzlerce kişi İsrail’in Gazze saldırılarını ve ABD’nin desteğini protesto etti.
Büyükelçilik önüne Filistin bayrakları ile gelen göstericiler, "Özgür Filistin", "Refah’tan ellerinizi çekin", "ABD yardımlarını durdurun", "Nazizm=Siyonizm" yazılı pankartlar taşıdı. Büyükelçilik binasının önündeki eylemin ardından yürüyüşe geçen eylemciler İsrail Büyükelçisinin evinin önüne gelerek orada da protestolarına devam etti.
Öte yandan, protesto eylemi sonrasında 25 Şubat’ta İsrail Büyükelçiliği önünde "Artık soykırımın parçası olmayacağım" diyerek kendini yakarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Aaron Bushnell da anıldı.
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