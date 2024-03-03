Sosyal medya platformu X'ten Türkiye kararı

Sosyal medya platformu X'in uluslararası hükümet ilişkileri bölümü, Türkiye özelinde sansür talebine yönelik bir duyuru yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 11:26
Sosyal medya platformu X'ten Türkiye kararı
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ABD'li milyarder Elon Musk tarafından satın alınan ve ismi Twitter'dan X'e dönüşen sosyal medya platformu, Türkiye'den gelen sansür talebine karşılık açıklamada bulundu. 

X'in uluslararası hükümet ilişkileri bölümü, maden kazası nedeniyle hükümetin eleştirildiği ve silinmesi talep edilen 45 paylaşımın mahkemede "ifade özgürlüğü" sayıldığını belirtti.

Platformdaki konuşma özgürlüğünü arttırmak ve sansürlemeyi en aza indirmek isteyen Elon Musk'ın X'i, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kararı platformda yayımladı.

"ÖNEMLİ BİR KARAR ALDIK"

Mahkemenin "ifade özgürlüğü" kararını paylaşan X'in uluslararası hükümet ilişkileri bölümü şu ifadeleri kullandı:

"X, kullanıcılarımızı Hükümet sansüründen korumak için dünya çapında düzenli olarak hukuki mücadeleler vermektedir. Bu hafta, Türkiye'de bu mücadelelerin önemini bir kez daha teyit eden önemli bir karar aldık.  Türk hükümeti daha önce, üçü bir muhalefet partisi liderine ait olmak üzere, hükümetin trajik bir heyelan olayındaki rolünü eleştiren yaklaşık 45 paylaşımın kaldırılmasını talep etmişti. Hükümet, içeriğin kaldırılması yönündeki emirlere uyulmaması halinde X'i yüklü miktarda para cezasına çarptırmakla tehdit etmişti. X mahkemeye itiraz etti ve bu hafta Mahkeme söz konusu paylaşımların ifade ve basın özgürlüğü hakları kapsamında korunduğunu kabul ederek hükümetin taleplerini geçersiz kıldı. Bu sonuç, X'in kullanıcılarının ifade özgürlüğü haklarını dünya çapında koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmektedir ve kullanıcılarımızın ifadelerini savunmak için mevcut tüm yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz"


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