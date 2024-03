Sosyal medya platformu X'ten Türkiye kararı

ABD'li milyarder Elon Musk tarafından satın alınan ve ismi Twitter'dan X'e dönüşen sosyal medya platformu, Türkiye'den gelen sansür talebine karşılık açıklamada bulundu.

X'in uluslararası hükümet ilişkileri bölümü, maden kazası nedeniyle hükümetin eleştirildiği ve silinmesi talep edilen 45 paylaşımın mahkemede "ifade özgürlüğü" sayıldığını belirtti.

Platformdaki konuşma özgürlüğünü arttırmak ve sansürlemeyi en aza indirmek isteyen Elon Musk'ın X'i, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kararı platformda yayımladı.

X regularly files legal challenges around the world to defend our users from Government censorship. This week, we secured an important ruling in Turkey that reaffirmed the importance of these challenges.



The Turkish government had previously demanded the removal of… pic.twitter.com/IEbY5VPtLp