Caddelerde insanları korkutan 'Chucky' maskeli saldırgan yakalandı

ABD’de Chucky maskesi takarak Philadelphia’da çok sayıda kişiyi tehdit ettiği iddia edilen Zymire Hughes, yaklaşık iki hafta süren arama çalışmalarının ardından Las Vegas’ta gözaltına alındı.

ABD Marshals Servisi’ne bağlı Kaçak Şiddet Suçluları Görev Gücü ekipleri, 22 yaşındaki Hughes’u salı günü saat 20.00 sıralarında Las Vegas’ın güneydoğusundaki bir apartman kompleksinde saklanırken yakaladı.

Hughes hakkında, 12 Ağustos’ta 40 yaşındaki bir kadına yönelik ağır saldırı suçlaması nedeniyle eyalet dışı yakalama kararı bulunuyordu.

ABD Marshals Servisi yöneticilerinden Robert Clark, yakalamanın ardından yaptığı açıklamada, “Bu gece, tek bir kişinin Philadelphia toplumunda yarattığı korku sona erdi” dedi.

Clark, Hughes’un Chucky tarzı bir Cadılar Bayramı maskesinin arkasına saklanarak insanları korkuttuğunu ve güvenlik güçlerinden kaçabileceğini düşündüğünü belirterek, “Yanılıyordu” ifadelerini kullandı.

Hughes, Pensilvanya’ya iade edilene kadar Clark County Gözaltı Merkezi’nde tutulacak.

15 DAKİKADA EN AZ 6 KİŞİYİ TEHDİT ETTİĞİ İDDİASI

Polise göre Hughes, 12 Ağustos sabahı Philadelphia Belediye Binası çevresinde yaklaşık 15 dakika içinde en az altı kişiyi tehdit etti.

Şüphelinin ilk olarak saat 05.20 sıralarında bir Dunkin şubesine girdiği, ancak davranışlarının “düzensiz” olması nedeniyle çalışanların kendisine hizmet vermeyi reddettiği belirtildi.

Hughes daha sonra güvenlik kameralarına, 40 yaşındaki bir kadın koşucuyu takip ederken yansıdı.

Polise göre Hughes, ellerini sırtında saklayarak kadının peşinden koştu ve tehditler savurdu.

Şüphelinin olayı telefonuyla kaydederken kadına, “Ölmeye hazır mısın?” diye sorduğu öne sürüldü.

Kaçmaya çalışan kadın yere düşerek yaralandı.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinin ardından maskeli şüphelinin Hughes olduğunu belirledi ve hakkında ağır saldırı suçlamasıyla yakalama kararı çıkardı.

PHILADELPHIA’DAN KAÇTI, LAS VEGAS’A DÖNDÜ

Yetkililere göre Hughes, şubat ayında kız arkadaşıyla birlikte Las Vegas’a taşınmıştı. Olayın yaşandığı sırada ise akrabalarını ziyaret etmek amacıyla ABD’nin doğu kıyısında bulunuyordu.

Polisin kendisini aramaya başlamasının ardından 19 Ağustos’ta Philadelphia’dan ayrıldığı belirtildi.

Yetkililer, Hughes’un bağlantıları nedeniyle Kaliforniya ya da Nevada’ya kaçmış olabileceğini değerlendiriyordu.

Hughes’un New Jersey eyaletindeki Trenton’dan önce Florida’nın Orlando kentine uçtuğu, buradan da Las Vegas’a geçtiği tespit edildi.

Las Vegas’a dönen Hughes’un, medyada fotoğraflarının yayımlanmasının ardından kendi evine gitmediği belirtildi.

Şüphelinin kentin güneydoğusundaki başka bir apartman dairesinde yaklaşık beş gün saklandığı aktarıldı.

Federal ekiplerin düzenlediği gözetim operasyonunun ardından Hughes yakalandı.

Yetkililer, şüphelinin gözaltına alınırken kaçmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını bildirdi.

ÇOK SAYIDA SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA

Hughes hakkında ağır saldırının yanı sıra terör tehdidi, suçta kullanılabilecek araç bulundurma, basit saldırı ve başkasının hayatını tehlikeye atma gibi çok sayıda suçlama bulunuyor.

Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner, olayla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, insanları korkutmayı ve taciz etmeyi eğlence olarak gören kişilere karşı taviz verilmeyeceğini belirterek şüphelinin eylemlerinden sorumlu tutulacağını söylemişti.