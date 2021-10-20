Cakarta'da bir sokağa Atatürk'ün adını vermek istediler, gerici muhalefet karşı çıktı

20 Ekim 2021 Çarşamba, 13:57

Endonezya hükümeti, Mentang kentindeki bir caddeye Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini vermek istedi. Fakat aşırı dinci muhalefet bu isteğe tepki göstererek Endonezya hükümetini eleştirdi.

Jakarta Post'un haberine göre, Endonezya'nın Türkiye Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, söz konusu önerinin Endonezya ile Türkiye arasındaki ilişkileri derinleştirmek amacıyla yapıldığını belirterek Ankara'da bulunan Endonezya Büyükelçiliği önündeki caddeye, Endonezya'nın kurucularından Ahmed Şükrani'nin isminin verilmesini Türk hükümetinin onayladığını hatırlattı.

İkbal, pazar günü yaptığı açıklamada, "Diplomatik görgü kuralları doğrultusunda Cakarta'daki bir sokağa Türkiye'nin kurucu babasının adını vereceğiz" dedi ve sokağın adına Türk hükümetinin karar vereceğini sözlerine ekledi.