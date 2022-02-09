California Üniversitesi, binlerce hastaya cinsel tacizle suçlanan jinekolog için 250 milyon dolar ödeyecek

09 Şubat 2022 Çarşamba, 14:54

Getty Images Jinekolog James Heaps 35 yıllık kariyerinde binlerce kadını taciz etmekle suçlanıyor

ABD'de California Üniversitesi, öğrenci sağlık merkezinde görevli bir jinekoloğun cinsel saldırısına maruz kaldıklarını söyleyen 200'den fazla kadına toplam yaklaşık 250 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Bazıları kanser hastası olan kadınlar, üniversiteyi James Heaps adlı doktorun hastaları taciz ettiğinden haberi olmasına rağmen bunu saklamaya uğraşmakla suçluyordu.

Heaps, okulun Los Angeles yerleşkesinde 1983-2018 yılları arasında görev yapmıştı.

Ancak üniversite taciz iddialarıyla ilgili soruşturmayı 2017'de başlatmıştı. 2019'da mahkeme Heaps'in dava sonuçlanıncaya kadar doktorluk yapmasını yasaklamıştı.

Halihazırda Heaps hakkında yedi kadının başvurusuyla açılan bir ceza davası var. 21 ayrı suçlama yöneltilen Heaps iddiaları reddediyor.

Bu anlaşmanın 300 kadın tarafından açılan başka bir tazminat davasını etkilemeyeceği belirtiliyor.

Üniversite, şikayetçi kadınlarla varılan anlaşmayla ilgili olarak "Heaps'e atfedilen davranış, kabul edilemez niteliktedir ve üniversitemizin değerleriyle bağdaşmamaktadır" dedi.

Meme kanseri tedavisi görürken Heaps hakkında okul yönetimine şikayette bulunan Kara Cagle adlı bir kadın, Los Angeles Times gazetesine "Bugün, uzun sekiz yıl sonra benim yaşadıkların tescillendi" dedi.

Cagle, "Bu benim için bir ölçüde bir teselli olmasına rağmen üniversite harekete geçmeyi reddettiği için mağdur olan tüm kadınlar adına üzülüyorum" diye konuştu.

5 BİN 500 KADINA 73 MİLYON DOLAR

Geçen Temmuz'da bir federal yargıç Heaps'in 5.500 kadına 73 milyon dolar ödemesine karar vermişti.

Avukatlara göre Heaps, bir dönem California Üniversitesi'nde en fazla maaş alan doktordu.

Açılan ceza davasındaki kadınlardan birinin avukatı John C. Manley, Heaps'in muayene görüntüsü altında hastalara cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Manley, "Heaps bir jinekolog ve onkolog. Kadınların çoğu kanser oldukları ya da kanser olduğunu düşündükleri için ona gitti" diye konuştu.

Heaps'in muayene sırasında hastalarına uygunsuz şekilde dokunduğu, uygunsuz şeyler söylediği ve rızalarını almadan elbiselerini çıkardığı öne sürülüyor.