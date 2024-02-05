California'da sel alarmı: Acil durum ilan edildi

Yayınlanma: 05.02.2024 - 12:58

Güncelleme: 05.02.2024 - 12:59

BBC'nin haberine göre, ülkenin batı kıyısında yer alan California'ya pazar akşamı ulaşan fırtınanın etkisiyle yaklaşık 500 bin kişi elektriksiz kalırken, Santa Barbara ve Los Angeles kentleri arasında şiddetli yağış ve rüzgarlar etkili oldu.

Ulusal Hava Durumu Servisi uzmanları, buharlaşarak yükselen havanın rüzgarla taşındığı ve gökyüzünde yerdeki nehirlerde olduğu gibi yoğun nemli hava akımları oluşturduğu "atmosferik nehir" etkisiyle oluşan fırtınanın 24 ila 36 saat aralıksız yağışa yol açacağı, bölgede bu kısa sürede bir aylık yağışın etkili olacağı tahminini paylaştı.

Yağış ve rüzgarların salı günü su baskını, sel ve çamur seline dönüşebileceği uyarısı yapılırken, Vali Gavin Newsom, eyalet merkezinde ve güneydeki 8 kentte acil durum ilan etti.

Eyalet nüfusunun yüzde 94'ünün yaşadığı bölgelerde sel alarmı verildi.

Tehlikeli ve yaşamı tehdit eden sonuçları olabilecek bir fırtınayla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Newsom, halktan acil durum alarmı ve direktiflerine karşı tetikte olmalarını istedi.

Öte yandan, California'nın kuzey ve güneyindeki bazı bölgelerde binlerce kişi, fırtınanın etkileri henüz görülmeden tahliye edildi.

Eyalet genelinde, yüksek kesimlerde şiddetli kar yağışı da beklendiği bildirildi.

Geçen hafta da eyalet genelinde aşırı yağışlar etkili olmuş, yüksek kesimlerde sert rüzgarlar ve yoğun kar yağışı görülmüştü.