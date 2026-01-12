Çalışanlar yeninden grevde: Louvre Müzesi ziyarete kapanıyor

Fransa'daki dünyaca ünlü Louvre Müzesi, çalışanların grevi nedeniyle ziyarete kapatıldı.

Müze yönetimince yapılan yazılı açıklamada, personel yetersizliğinden dolayı kapılarını bugün (12 Ocak Pazartesi) ziyaretçilere açmayacakları duyuruldu.

Louvre Müzesi çalışanları, 2025 Aralık'tan bu yana çalışma koşulları ve müzenin güvenlik sorunları nedeniyle belli aralıklarla greve gidiyor.

Louvre Müzesi'nde 26 Kasım'da vananın yanlışlıkla açılması sonrası Mısır antik eserlerinin olduğu bölmedeki odalardan birinin tavanından su sızıntısı yaşanmış ve yüzlerce eser zarar görmüştü.

5 OCAK'TA GREV KARARI ALINMIŞTI

Louvre Müzesi'ndeki teknik aksaklıklar ve elverişsiz bina koşullarına dikkati çeken sendikalar, su baskını gibi kazaların binanın bakımsızlığından kaynaklandığını ve öngörülebilir olduğunu savunmuş, yönetimi gerekli önlemleri almamakla suçlamış ve 15 Aralık'ta grev çağrısı yapmıştı.

15 Aralık'taki grevin ardından 5 Ocak'ta sendikaların çağrısıyla müzenin farklı birimlerinde çalışan yaklaşık 350 kişi, yeniden greve gitme kararı almıştı. Grev, müze hizmetlerini de olumsuz etkilemiş, Louvre Müzesi'nde Mona Lisa tablosunun sergilendiği galeri dahil bazı sergiler, kısmen ziyarete kapatılmıştı.

TARİHİ ESERLER ÇALINMIŞTI

Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü müzede 19 Ekim 2025'te soygun düzenlenmişti.

Soygunda Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği, Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değere sahip 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nde sergilenen bazı mücevherler, ulusal merkez bankası Fransa Bankasına taşınmıştı.

Louvre Müzesi'ndeki tarihi eserlerin çalındığı soygunla bağlantılı 2 kişi 29 Ekim'de, bir zanlı da 2 Kasım'da tutuklanmıştı.

Müzeden çalınan eserlerin değerinin 88 milyon avro olduğu değerlendiriliyor.