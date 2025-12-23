Call of Duty'nin yaratıcısı Vince Zampella trafik kazasında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Call of Duty video oyununun yaratıcılarından, oyun sektörünün önde gelen isimlerinden Vince Zampella, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Yerel basında yer alan bilgilere göre Zampella, pazar günü yerel saatle 12.45’te Los Angeles’ın kuzeyindeki Angeles Crest Highway üzerinde Ferrari marka araçla seyir halindeyken araç kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı.

Çarpmanın ardından otomobilin alev aldığı, sürücünün araç içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazada araçta bulunan bir yolcunun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Zampella’nın kazada aracı kullanıp kullanmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

OYUN DÜNYASININ ETKİLİ İSİMLERİNDEN

Video oyun sektörüne 1990’lı yılların ortasında adım atan Zampella, 2002–2010 yılları arasında Infinity Ward’da stüdyo başkanı ve CEO olarak görev yaptı. Bu dönemde, oyun dünyasında bir fenomene dönüşen Call of Duty serisinin yaratıcıları arasında yer aldı.

Zampella, 2010 yılında iş ortağı Jason West ile birlikte “sözleşme ihlali ve itaatsizlik” gerekçesiyle görevden alındı. İkili, bu sürecin ardından 125 milyon dolarlık dava açtı.

Taraflar 2013 yılında gizli bir anlaşmayla uzlaştı; Zampella ve West’in milyonlarca dolar telif geliri elde ettiği bildirildi.

Aynı yıl Respawn Entertainment’ı kuran Zampella, Titanfall ve Apex Legends gibi başarılı yapımlara imza attı. Daha sonra EA Games bünyesinde Battlefield serisinin başına getirildi. Ekim ayında çıkan Battlefield 6, yılın en çok satan oyunu oldu.

EA Games, Zampella’nın ölümü sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu akıl almaz bir kayıp. Kalbimiz Vince’in ailesi, sevdikleri ve onun çalışmalarından etkilenen herkesle birlikte. Vince, oyun endüstrisi üzerinde derin ve kalıcı bir etki bıraktı. Onun mirası, gelecek kuşaklar boyunca oyunların nasıl yapıldığını ve oyuncuların nasıl bağ kurduğunu şekillendirmeye devam edecek.”

Yaklaşık 40 milyon dolarlık serveti olduğu belirtilen Zampella’nın, 2015’te boşandığı eski eşi Brigitte’ten üç çocuğu bulunuyor.