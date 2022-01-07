Cambridge Üniversitesi profesöründen korkutan Omicron varyantı uyarısı
Cambridge Üniversitesi görevli Mikrobiyoloji Profesörü Ravindra Gupta, Omicron varyantının hatalı evrimleşmesi nedeniyle 'daha az zararsız' kabul edildiğini söyledi.
Tüm dünyada koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle vaka sayıları rekor kırarken, yine de baskın varyantın ölüm ve yoğun bakım oranlarının düşük olması şu anda bir nebze olsun içi ferahlatıyor. Ancak uzmanlar, bu durumun nedeni olarak Omicron’un hatalı evrimleşmesini gösterdi.
Sözcü'nün haberine göre, İngiltere’nin ve dünyanın en köklü eğitim kurumlarından Cambridge Üniversitesi’nde görevli Mikrobiyoloji Profesörü Ravindra Gupta, yaşanan bu evrim hatasının ileride diğer varyantları daha ölümcül hale getirebileceği konusunda da uyardı.
BUNDAN SONRAKİ VARYANT
Gupta, Hindistan Times’a yaptığı açıklamada “Virüslerin zamanla daha iyi huylu hale geldiği varsayımı var ama şu an olan bu değil çünkü bunlar uzun vadeli evrimsel eğilimler” dedi.
Hint asıllı profesör, "Omicron için bu bulgular iyiye işaret olarak gözüküyor ancak bir sonraki varyant için tehlikeli bir durum. Covid-19'un ilk zamanlarındaki ciddiyetiyle geri dönebilir. Bundan sonraki varyantın çok daha tehlikeli olacağını düşünüyorum. Çünkü farklı varyantların sağlığımız üzerindeki tam etkilerini anlayamıyoruz" ifadelerini kullandı.
Birleşik Krallık hükümetinin Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubuna (SAGE) ve Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubuna (NERVTAG) danışmanlık yapan, İngiliz bilim insanına göre, aşı teşvikini sürdürmek halen büyük önem taşıdığını vurgularken, aşı için “ilk ve en önemli savunma hattımız” diye konuştu.
Gupta, hafif olarak görülen varyant sürecinin ‘aşı kapsamını artırmak için bir şans olarak kullanılması gerektiğini’ de vurguladı.
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