Canlı çekim sırasında füze saldırısı: Basın ekibi ölümden döndü

Russia Today (RT) muhabiri Steve Sweeney ile kameramanı, İsrail’in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda yaralandı.

Sweeney, bir İsrail savaş uçağının askeri üs yakınındaki El-Kasımiye Köprüsü’nden geçtikleri sırada araçlarını füze ile hedef aldığını söyledi.

Saldırının ardından her iki gazetecinin de bilincinin açık olduğu ve yerel bir hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Patlamada saçılan şarapnel parçalarının gazetecilerin uzuvlarına isabet ettiği belirtildi.

“BİZİ BİLEREK HEDEF ALDILAR” İDDİASI

Kameraman Ali Rida, üzerinde basın kimliğini gösteren kıyafetler bulunmasına rağmen İsrail güçlerinin ekibi “kasıtlı olarak hedef aldığını” öne sürdü.

Rida, saldırının El-Kasımiye Köprüsü’nde gerçekleştiğini söyledi.

Ali Rida’nın kamerası, Steve Sweeney’nin haber çekimi yaptığı sırada saldırı anını da kaydetti.

Görüntülerde füzenin, Sweeney siper almaya çalışırken muhabirin bulunduğu noktanın 10 metreden daha az gerisine isabet ettiği görüldü.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, muhabir ile kameramanın yaralandığı saldırının tesadüf olmadığını söyledi ve uluslararası kuruluşlara tepki çağrısı yaptı.

Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Gazze’de yüzlerce gazetecinin öldürüldüğü bir ortamda bugün yaşananların tesadüf olduğunu söylemek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Zaharova, füzenin “önemli stratejik bir askeri hedefi” değil, haber çekiminin yapıldığı noktayı vurduğunu belirtti.

Zaharova ayrıca, açıklamasında RT ekibine geçmiş olsun dileklerini ileterek, “RT gazetecilerine acil şifalar diliyoruz. Uluslararası kuruluşların tepkisini bekliyoruz” dedi.