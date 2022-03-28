Canlı yayın sırasında meydana gelen silah kazasında iki genç kuzen yaşamını yitirdi
Bir doğum günü partisinde canlı yayın açan iki genç kuzen, oynadıkları silahın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.
St. Louis'deki bir apartman dairesinde canlı yayın yapan iki çocuk oynadıkları silahın ateş açması sonucu başlarına isabet eden kurşunlar sebebiyle yaşamını yitirdi.
CBS News'in haberine göre, 14 yaşındaki Kuaron Harvey ve 12 yaşındaki Paris Harvey'in ölümü, Paris'in oynadığı silahın ateş açıp önce kuzeni Kuaron'u, sonrasında da kendini vurmasına neden olduğunda cuma günü saat 02.00 sıralarında Instagram'da canlı yayındaydı.
ABC'nin haberine göre, iki çocuk bir doğum günü partisi için St. Louis'deki bir apartman dairesinden canlı yayın yapıyorlardı. Paris ve Kuaron'un, canlı yayın gerçekleşmeden önce banyodaki aynada video çekerken dairede yalnız başlarınaydı. Aile üyeleri, Kuaron vurulduktan sonra videoda Paris'in silaha uzandığını ve silahın yanlışlıkla tekrar patlamış olabileceğini söyledi. Ayrıca aile silahın Kuaron'a ait olduğuna inandıklarını belirtti. Her iki çocuk da başlarına isabet eden kurşunlardan dolayı yaşamını yitirdi.
SADECE BİR KAZAYDI
Polis önce olayı cinayet-intihar olarak nitelendirirken, Paris'in annesi bunun bir kaza olduğunu belirterek, "Bu bir cinayet veya intihar değildi. Acayip bir kazaydı ve anlık olarak meydana geldi" ifadelerini kullandı.
Paris'in büyükannesi Susan Dyson, St. Louis Post-Dispatch'e, ailenin doğum günlerini kutlamak için St. Louis şehir merkezindeki bir apartman dairesinde birlikte yaptıkları Instagram Live videosunu gördüğünü söyledi.
Dyson verdiği ifadede, "Orda tartıştıkları bir olay ya da buna benzer bir durum yoktu. Ellerinde olmamaları gerekirken silahla oynuyorlardı. Elbette bunu yapmamaları gerekiyordu. Sanırım silah sadece patladı, yanlışlıkla patladı..." şeklinde konuştu.
Aile üyeleri, kuzenlerin birbirine yakın büyütüldüğünü söyledi.
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