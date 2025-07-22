Canlı yayında protesto baskını: AfD liderinin röportajı yarıda kesildi!

Almanya'nın kamu yayın kuruluşu ARD’nin, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin eş genel başkanı Alice Weidel ile gerçekleştirdiği yaz röportajı, sıra dışı bir protestoyla bölündü.

Röportaj sırasında bir grup gösterici, hoparlörlerden Almanca küfürlü bir protesto şarkısını çalarak yayını bastı.

The Guardian’ın haberine göre, bu müdahale nedeniyle televizyon izleyicilerinin bir kısmı röportajı duymakta zorluk çekti.

AfD, röportajın protesto nedeniyle kesintiye uğradığını belirterek Weidel’e eşit koşullarda yeniden konuşma fırsatı verilmesini talep etti.

“GELECEK İÇİN DERSLER ÇIKARACAĞIZ”

Yaşanan olayın ardından ARD yönetimi, yayınla ilgili geleceğe dönük önlemler alacaklarını belirtse de röportajın yeniden yapılacağına dair net bir açıklama yapmadı.

Kanal sözcüsü, “Röportajlarda kesintisiz bir akış, hem bizim hem de izleyicilerimizin yararınadır. Bu nedenle yayından gerekli dersleri çıkaracağız ve gelecekte önlem alacağız” dedi.

“ALIŞIĞIM AMA SİNİR BOZUCU”

Röportajı gerçekleştiren gazeteci Markus Preiß, yaşanan gürültüye rağmen Weidel’in röportajı sürdürme konusunda yapıcı davrandığını ve röportaja devam etme kararını birlikte aldıklarını aktardı. Preiß, “Herkesin protesto hakkı vardır, bu demokrasinin temelidir. Ancak bu gösteri önceden bildirilmemişti” ifadelerini kullandı.

Weidel ise protestocuları “vergilerle fonlanan bir STK korosu” olarak tanımlayıp bu tür eylemlere alışık olduğunu söyledi. Ancak yayının ilerleyen dakikalarında giderek daha fazla rahatsız olduğu gözlendi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Tagesschau’nun AfD ile yaptığı yaz röportajı işte böyle görünüyor” diyerek, arka plandaki protestoya dikkat çekti.

PROTESTOCULARA SORUŞTURMA YOLDA

ARD, protestonun kendilerine önceden bildirilmediğini ve herhangi bir resmi izin alınmadığını açıkladı.

The Guardian’ın aktardığına göre, Berlin polisi olay sırasında herhangi bir gözaltı yapılmadığını belirtirken, protestocular hakkında yasal işlem başlatılmasının değerlendirildiğini ifade etti.

STÜDYO YERİNE AÇIK ALANDA YAYIN YAPILMASI ELEŞTİRİLDİ

Röportajın açık alanda, Berlin’de kamusal bir meydanda yapılmış olması da eleştiri konusu oldu. AfD üyeleri ve destekçileri, ARD’yi tüm partilere eşit yayın koşulları sunmamakla suçladı ve daha kontrollü bir ortamda yayın yapılmamasını sorguladı.

Bazı AfD karşıtları ise protestonun istemeden de olsa AfD’ye daha fazla görünürlük kazandırdığı görüşünde. Bu tür olayların partiyi mağdur göstererek kamuoyunda sempati toplamaya yol açabileceği ifade ediliyor.