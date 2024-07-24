Çarpıcı rapor yayımlandı: 'Bakım altındaki her üç kişiden biri istismar ediliyor'

Yayınlanma: 24.07.2024 - 11:26

Güncelleme: 24.07.2024 - 11:26

The New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, devlet ve kilise bakımı altındaki kişilerin istismar edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda yayımlanan raporda, 1950-2019 döneminde bakım altındaki 655 bin çocuk veya bakıma muhtaç yetişkinden 200 bininin tecavüz, işkence ve zorla çalıştırma da dahil olmak üzere farklı şekillerde istismara uğradığı kaydedildi.

"BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU YERLİ HALK"

Raporda, istismara uğrayanların büyük çoğunluğunun yerli halk Maoriler olduğu aktarıldı.

İstismarın boyutu için "tahmin edilemez" vurgusu yapılan raporda, devletin binlerce kişiye yönelik istismarı önlemekte başarısız olduğuna hükmedildi.

Raporda olay, "ulusal bir utanç" olarak nitelendirilirken, istismarın sorumlularının tespit edilerek yargılanması talep edildi.