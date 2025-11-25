Çatı katında bulunan ilk Superman sayısı rekor fiyata satıldı

ABD’nin Texas eyaletindeki bir müzayedede, çizgi roman tarihinin en değerli parçalarından biri yeni bir rekora imza attı.

Üç kardeşin, geçen yıl hayatını kaybeden annelerinin San Francisco’daki evini temizlerken çatı katında bulduğu “Superman No.1” kopyası tam 14,1 milyon dolara satıldı. Bu satış, şimdiye kadar satılan en pahalı çizgi roman unvanını aldı.

Kardeşler, kırılgan gazeteler ve örümcek ağlarıyla kaplı bir kutunun içinden, annelerinin ve teyzesinin II. Dünya Savaşı öncesinde topladığı nadir çizgi romanları gün yüzüne çıkardı.

Annesi yıllarca değerli bir koleksiyon sakladığını söylemişti, ancak çocukları bunu hiç görmemişti.

Buluntu üzerine kardeşler, Heritage Auctions ile iletişime geçti. Müzayede şirketinin çizgi roman başkan yardımcısı Lon Allen, eseri incelemek için San Francisco’ya uçtu ve uzmanlarla birlikte değerlendirdi.

“BİR KUTUDA DURUYORDU”

Allen, kitabın rastlantısal bir şekilde günümüze kadar gelmesini “mucize” olarak nitelendirdi:

“Sadece bir kutuda duruyordu. Kolaylıkla çöpe atılabilir, su alabilir, küflenebilir, bin türlü şekilde yok olabilirdi. Koleksiyonculuğun bütün mucizevi unsurları bir aradaydı.”

1939’da Detective Comics Inc. tarafından yayımlanan Superman No.1, bugüne kadar bilinen az sayıdaki kopyadan biri ve olağanüstü durumda.

Uzmanlara göre, Superman popüler kültüre giren ilk süper kahraman olduğu için bu sayının değeri çok yüksek.

Aynı zamanda çizgi romanın olağanüstü korunmuş olması ve hikâyesinin “imkânsıza yakın” bir rastlantıyla gün yüzüne çıkması da fiyatı artırdı.

Bu satış, geçen yıl 6 milyon dolara alıcı bulan “Action Comics No.1”in rekorunu geride bıraktı.

500 BİNLİK İLK BASKIYA AİT OLDUĞU KANITLANDI

Kitabın içindeki küçük bir reklam, bunun Superman No.1’in ilk baskısı olan 500 bin adetlik partiye ait bir kopya olduğunu kanıtladı. Allen’a göre bugün dünyada 500’den az kopya kaldığı düşünülüyor.

Kopya özel bir koruma altında saklanmamıştı, ancak Kuzey Kaliforniya’nın serin iklimi çizgi romanın omurgasını, renklerini ve köşelerini neredeyse kusursuz biçimde korumuş.

CGC derecelendirme şirketi çizgi romana 10 üzerinden 9.0 puan verdi.

Yaşları 50 ile 60 arasında değişen üç kardeş, elde ettikleri büyük kazanç nedeniyle kimliklerini gizli tutmayı tercih etti. Alıcı da açıklanmadı.

Kardeşlerden biri müzayede şirketinin açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Bu sadece eski kağıt ve mürekkeple ilgili bir hikâye değil. Bu bir hatıra, bir aile bağı ve geçmişin hiç beklemediğimiz anda bize geri dönmesinin bir kanıtı.”