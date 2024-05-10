Çatıda mahsur kalan at kurtarıldı... Selde ölü sayısı 107'ye yükseldi!

Yayınlanma: 10.05.2024 - 12:17

Güncelleme: 10.05.2024 - 12:17

Brezilya'nın güneyinde yaşanan şiddetli sel felaketinde ölenlerin sayısı sivil savunma yetkililerine göre 107'ye ulaşırken, harap olan Rio Grande do Sul eyaletinde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu trajedinin ortasında, kurtarma ekipleri, sular altında kalan bir kasabada iki gün boyunca çatıda mahsur kalan bir atı kurtardı.

Önümüzdeki günlerde daha fazla yağmur bekleniyor. Eyalet başkenti Porto Alegre'de ve sokakların şimdiden nehirlere dönüştüğü çevre bölgelerde su seviyesinin yükselmesinden endişe ediliyor. Sel 165 binden fazla insanı yerinden etti ve kurtarma ekipleri mahsur kalan sakinleri tahliye etmek için botlar ve helikopterler kullanıyor.

ÇATIDAKİ AT KURTARILDI

Televizyon görüntüleri, Porto Alegre'nin kuzeyindeki Canoas'ın eteklerinde bir çiftlik evinin çatısındaki atın kurtarılışını yakaladı. İtfaiyeciler korkmuş hayvanı bir şişme botla güvenli bir yere taşımadan önce emniyete aldılar.

Yıkım bölgenin altyapısına kadar uzanırken, çok sayıda köprü yıkıldı ve Porto Alegre'ye erişim ciddi şekilde kısıtlandı. Şehir kıtlıkla karşı karşıya kaldı ve gece yağmalama haberleri nedeniyle süpermarket raflarının boşaldı.

118 MİLYAR TL GEREKLİ

Vali Eduardo Leite, ilk tahminlere göre Rio Grande do Sul'da meydana gelen sel felaketinin telafisi için en az 19 milyar real (3,68 milyar dolar - 118,551,273,600 TL) gerekeceğini belirtti. Hasar başkentin çevresindeki tarım alanlarını da etkiledi. Leite sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Sellerin etkileri ve trajedinin boyutu yıkıcı" dedi.

Brasilia'da federal hükümet sellerin mali etkisini 7.7 milyar reais (1.49 milyar dolar) olarak değerlendirdi ve bunun başlıca nedeni selden etkilenen küçük işletmelere yönelik destek programlarına ayrılan fonlardı.

Krizi ele alan Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, etkilenen eyalete yardım için alınan tedbirleri açıkladı ve Rio Grande do Sul'daki ihtiyaçların tam kapsamının ancak sel suları çekildikten sonra netleşeceğini vurguladı. "Bu iş burada bitmiyor" diyen Başkan Lula, devam eden zorlukların ve hükümetin kurtarma çabalarına olan bağlılığının altını çizdi.