Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı ile işbirliğini artırmak için biraraya geldi

05 Ağustos 2022 Cuma, 13:01

Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de Doğu Asya işbirliği üzerine düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile biraraya gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, iki ülke arasında işbirliğini teşvik etme sözü verdi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang, Çin ve Türkiye'nin yakından iç içe geçmiş çıkarlara ve benzer konumlara sahip yükselen ekonomilerin temsilcileri olduğunu söyledi.

Wang, Çin'in, iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda, karşılıklı güven ve işbirliğini geliştirmek, ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarının korunmasında birbirini desteklemek, kalkınma stratejilerinin sinerjisini derinleştirmek ve iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek için Türkiye ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Wang, istikrarsızlık, belirsizlik ve endişenin keskin bir artış gösterdiği mevcut uluslararası ortam karşısında, büyük ülkelerin Birleşmiş Milletler Şartı'na uymada, uluslararası ilişkileri yöneten temel normları desteklemede ve çok taraflılığı savunmada ve uygulamada liderlik etmesi gerektiğini söyledi.

Ancak Wang, Amerika Birleşik Devletleri'nin tam tersini yaptığını, Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açıkça meydan okuduğunu ve Tayvan Boğazı'nın iki yakasında barış ve istikrarı bozduğunu kaydetti.

ABD'nin tehlikeli ve çılgınca eylemlerinin uluslararası toplum tarafından kınandığını kaydeden Wang, Çin'in tüm taraflarla birlikte ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösteren ve bölgesel ve küresel barış ve istikrarı koruyan uluslararası ilişkileri yöneten temel normlara uymayı istediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Türkiye'nin sadece Tayvan meselesinde değil Xinjiang ile ilgili meselelerde de tek Çin siyasetine sıkı bir şekilde uyduğunu söyledi ve Türk tarafının Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'nin Xinjiang'ı ziyaret etmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ve bir Türk heyetinin Xinjiang'ı ziyaretine ilişkin olarak Çin ile temasların sürmesini umduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye'nin çok taraflılığı desteklediği ve tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Ukrayna krizinin küresel ekonomik toparlanma üzerinde yarattığı zorlukların ortasında Türkiye'nin Çin ile dayanışmasını güçlendirmek ve gıda güvenliği ve diğer zorlu durumların üstesinden birlikte gelmek istediğini sözlerine ekledi.

Çavuşoğlu, Türk tarafının Orta Koridor Girişimi ile Çin tarafından önerilen Kuşak ve Yol İnisiyatifi arasındaki derin sinerjiye büyük önem verdiğini ve daha dengeli bir ikili ekonomik ve ticari ilişki için gayret göstermeyi umduğunu, daha fazla Çinli işletmenin yatırım yapmak ve iş yapmak için Türkiye'yi seçmesinden memnuniyet duyduğunu ve iki ülke arasında daha sık doğrudan uçuş düzenlenmesini istediğini kaydetti.

Wang, Çin tarafının Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ne aracılık etmedeki aktif rolünü takdir ettiğini ve Türkiye'nin Ukrayna krizine yumuşatıcı bir çözüm bulmada yapıcı bir rol oynamasını desteklediğini söyledi.

Bu yıl Çin'in en çok ihtiyaç duyan gelişmekte olan ülkelere 30.000 tonun üzerinde acil insani gıda yardımı sağlamak için zorlukların üstesinden geldiğini söyleyen Wang, G20 Dışişleri Bakanları toplantısında küresel gıda güvenliği konusunda bir işbirliği girişimi öneren Çin'in, küresel gıda güvenliği sorunlarıyla mücadelede yapıcı bir rol oynamayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Xinjiang meselesinin Çin'in iç işlerinin bir parçası olduğunu kaydeden Wang, Çin'in Xinjiang ile ilgili konularda her zaman açık ve şeffaf bir tavır sergilediğini ve Türk heyetinin gelişini memnuniyetle karşılayacağını söyledi.